Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 18 июня 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1148 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 367,

город Алматы - 115,

город Шымкент - 45,

Акмолинская область - 33,

Актюбинская область - 21,

Алматинская область - 35,

Атырауская область - 45,

Восточно-Казахстанская область - 81,

Жамбылская область - 21,

Западно-Казахстанская область - 73,

Карагандинская область - 149,

Костанайская область - 32,

Кызылординская область - 22,

Мангистауская область - 34,

Павлодарская область - 39,

Северо-Казахстанская область - 22,

Туркестанская область - 14.

Всего в стране выявлен 407531 заболевший.