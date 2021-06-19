08:00, 19 Июнь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 18 июня 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1148 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 367,
город Алматы - 115,
город Шымкент - 45,
Акмолинская область - 33,
Актюбинская область - 21,
Алматинская область - 35,
Атырауская область - 45,
Восточно-Казахстанская область - 81,
Жамбылская область - 21,
Западно-Казахстанская область - 73,
Карагандинская область - 149,
Костанайская область - 32,
Кызылординская область - 22,
Мангистауская область - 34,
Павлодарская область - 39,
Северо-Казахстанская область - 22,
Туркестанская область - 14.
Всего в стране выявлен 407531 заболевший.