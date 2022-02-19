08:00, 19 Февраль 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 18 февраля 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1008 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 75
город Алматы - 301
город Шымкент - 6
Акмолинская область - 53
Актюбинская область - 8
Алматинская область - 83
Атырауская область - 10
Восточно-Казахстанская область - 50
Жамбылская область - 14
Западно-Казахстанская область - 26
Карагандинская область - 96
Костанайская область - 97
Кызылординская область - 8
Мангистауская область - 5
Павлодарская область - 80
Северо-Казахстанская область - 92
Туркестанская область - 4
Всего в стране выявлено 1297609 заболевших.