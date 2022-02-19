Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 18 февраля 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1008 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 75

город Алматы - 301

город Шымкент - 6

Акмолинская область - 53

Актюбинская область - 8

Алматинская область - 83

Атырауская область - 10

Восточно-Казахстанская область - 50

Жамбылская область - 14

Западно-Казахстанская область - 26

Карагандинская область - 96

Костанайская область - 97

Кызылординская область - 8

Мангистауская область - 5

Павлодарская область - 80

Северо-Казахстанская область - 92

Туркестанская область - 4





Всего в стране выявлено 1297609 заболевших.