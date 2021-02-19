Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 18 февраля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 901 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов: город Нур-Султан - 136, город Алматы - 103, город Шымкент - 10, Акмолинская область - 86, Актюбинская область - 20, Алматинская область - 57, Атырауская область - 39, Восточно-Казахстанская область - 61, Жамбылская область - 14, Западно-Казахстанская область - 83, Карагандинская область - 57, Костанайская область - 69, Кызылординская область - 17, Мангистауская область - 5, Павлодарская область - 103, Северо-Казахстанская область - 39, Туркестанская область - 2.





Всего в стране выявлено 205825 заболевших.