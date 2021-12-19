Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 18 декабря 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 440 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 72,

город Алматы - 27,

Акмолинская область - 48,

Актюбинская область - 1,

Алматинская область - 3,

Атырауская область - 4,

Восточно-Казахстанская область - 13,

Жамбылская область - 5,

Западно-Казахстанская область - 7,

Карагандинская область - 87,

Костанайская область - 44,

Кызылординская область - 2,

Мангистауская область - 1,

Павлодарская область - 56,

Северо-Казахстанская область - 70.

Всего в стране выявлено 982915 заболевших.