08:00, 19 Декабрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 18 декабря 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 440 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 72,
город Алматы - 27,
Акмолинская область - 48,
Актюбинская область - 1,
Алматинская область - 3,
Атырауская область - 4,
Восточно-Казахстанская область - 13,
Жамбылская область - 5,
Западно-Казахстанская область - 7,
Карагандинская область - 87,
Костанайская область - 44,
Кызылординская область - 2,
Мангистауская область - 1,
Павлодарская область - 56,
Северо-Казахстанская область - 70.
Всего в стране выявлено 982915 заболевших.