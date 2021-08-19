08:00, 19 Август 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 18 августа 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7337 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 824,
город Алматы - 1570,
город Шымкент - 418,
Акмолинская область - 286,
Актюбинская область - 401,
Алматинская область - 423,
Атырауская область - 450,
Восточно-Казахстанская область - 227,
Жамбылская область - 221,
Западно-Казахстанская область - 168,
Карагандинская область - 977,
Костанайская область - 264,
Кызылординская область - 232,
Мангистауская область - 216,
Павлодарская область - 388,
Северо-Казахстанская область - 166,
Туркестанская область - 106.
Всего в стране выявлено 715716 заболевших.