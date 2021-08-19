Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 18 августа 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7337 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 824,

город Алматы - 1570,

город Шымкент - 418,

Акмолинская область - 286,

Актюбинская область - 401,

Алматинская область - 423,

Атырауская область - 450,

Восточно-Казахстанская область - 227,

Жамбылская область - 221,

Западно-Казахстанская область - 168,

Карагандинская область - 977,

Костанайская область - 264,

Кызылординская область - 232,

Мангистауская область - 216,

Павлодарская область - 388,

Северо-Казахстанская область - 166,

Туркестанская область - 106.

Всего в стране выявлено 715716 заболевших.