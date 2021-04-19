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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 18 апреля 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2719 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 436,
город Алматы - 665,
город Шымкент - 114,
Акмолинская область - 98,
Актюбинская область - 206,
Алматинская область - 251,
Атырауская область - 110,
Восточно-Казахстанская область - 85,
Жамбылская область - 46,
Западно-Казахстанская область - 205,
Карагандинская область - 220,
Костанайская область - 30,
Кызылординская область - 35,
Мангистауская область - 80,
Павлодарская область - 50,
Северо-Казахстанская область - 35,
Туркестанская область - 53.
Всего в стране выявлено 289720 заболевших.