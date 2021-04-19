Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 18 апреля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2719 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 436,

город Алматы - 665,

город Шымкент - 114,

Акмолинская область - 98,

Актюбинская область - 206,

Алматинская область - 251,

Атырауская область - 110,

Восточно-Казахстанская область - 85,

Жамбылская область - 46,

Западно-Казахстанская область - 205,

Карагандинская область - 220,

Костанайская область - 30,

Кызылординская область - 35,

Мангистауская область - 80,

Павлодарская область - 50,

Северо-Казахстанская область - 35,

Туркестанская область - 53.

Всего в стране выявлено 289720 заболевших.