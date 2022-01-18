Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 17 января 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 9698 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 3702,

город Алматы - 1198,

город Шымкент - 310,

Акмолинская область - 378,

Актюбинская область - 285,

Алматинская область - 320,

Атырауская область - 538,

Восточно-Казахстанская область - 169,

Жамбылская область - 259,

Западно-Казахстанская область - 151,

Карагандинская область - 1371,

Костанайская область - 33,

Кызылординская область - 143,

Мангистауская область - 216,

Павлодарская область - 375,

Северо-Казахстанская область - 129,

Туркестанская область - 121.

Всего в стране выявлено 1071130 заболевших.