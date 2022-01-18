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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 17 января 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 9698 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 3702,
город Алматы - 1198,
город Шымкент - 310,
Акмолинская область - 378,
Актюбинская область - 285,
Алматинская область - 320,
Атырауская область - 538,
Восточно-Казахстанская область - 169,
Жамбылская область - 259,
Западно-Казахстанская область - 151,
Карагандинская область - 1371,
Костанайская область - 33,
Кызылординская область - 143,
Мангистауская область - 216,
Павлодарская область - 375,
Северо-Казахстанская область - 129,
Туркестанская область - 121.
Всего в стране выявлено 1071130 заболевших.