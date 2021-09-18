Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 17 сентября 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 2901 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

город Нур-Султан - 304

город Алматы - 568

город Шымкент - 96

Акмолинская область - 165

Актюбинская область - 210

Алматинская область - 264

Атырауская область - 98

Восточно-Казахстанская область - 122

Жамбылская область - 68

Западно-Казахстанская область - 97

Карагандинская область - 388

Костанайская область - 131

Кызылординская область - 48

Мангистауская область - 33

Павлодарская область - 202

Северо-Казахстанская область - 67

Туркестанская область - 40

Всего в стране выявлены 857643 заболевших.