08:00, 18 Октябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 17 октября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1642 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
город Нур-Султан - 238,
город Алматы - 318,
город Шымкент - 16,
Акмолинская область - 122,
Актюбинская область - 25,
Алматинская область - 107,
Атырауская область - 42,
Восточно-Казахстанская область - 103,
Жамбылская область - 21,
Западно-Казахстанская область - 37,
Карагандинская область - 149,
Костанайская область - 114,
Кызылординская область - 22,
Мангистауская область - 4,
Павлодарская область - 168,
Северо-Казахстанская область - 132,
Туркестанская область - 24.
Всего в стране выявлено 918146 заболевших.