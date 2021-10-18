Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 17 октября 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1642 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

город Нур-Султан - 238,

город Алматы - 318,

город Шымкент - 16,

Акмолинская область - 122,

Актюбинская область - 25,

Алматинская область - 107,

Атырауская область - 42,

Восточно-Казахстанская область - 103,

Жамбылская область - 21,

Западно-Казахстанская область - 37,

Карагандинская область - 149,

Костанайская область - 114,

Кызылординская область - 22,

Мангистауская область - 4,

Павлодарская область - 168,

Северо-Казахстанская область - 132,

Туркестанская область - 24.

Всего в стране выявлено 918146 заболевших.