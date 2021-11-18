Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 17 ноября 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1083 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 125,

город Алматы - 128,

город Шымкент - 20,

Акмолинская область - 72,

Актюбинская область - 20,

Алматинская область - 49,

Атырауская область - 28,

Восточно-Казахстанская область - 77,

Жамбылская область - 11,

Западно-Казахстанская область - 25,

Карагандинская область - 115,

Костанайская область - 110,

Кызылординская область - 15,

Мангистауская область - 5,

Павлодарская область - 118,

Северо-Казахстанская область - 143,

Туркестанская область - 22.

Всего в стране выявлено 960609 заболевших.