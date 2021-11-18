08:00, 18 Ноябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 17 ноября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1083 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 125,
город Алматы - 128,
город Шымкент - 20,
Акмолинская область - 72,
Актюбинская область - 20,
Алматинская область - 49,
Атырауская область - 28,
Восточно-Казахстанская область - 77,
Жамбылская область - 11,
Западно-Казахстанская область - 25,
Карагандинская область - 115,
Костанайская область - 110,
Кызылординская область - 15,
Мангистауская область - 5,
Павлодарская область - 118,
Северо-Казахстанская область - 143,
Туркестанская область - 22.
Всего в стране выявлено 960609 заболевших.