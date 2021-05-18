08:00, 18 Май 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 17 мая 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1837 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 251,
город Алматы - 520,
город Шымкент - 30,
Акмолинская область - 139,
Актюбинская область - 24,
Алматинская область - 109,
Атырауская область - 48,
Восточно-Казахстанская область - 78,
Жамбылская область - 25,
Западно-Казахстанская область - 92,
Карагандинская область - 320,
Костанайская область - 33,
Кызылординская область - 35,
Мангистауская область - 13,
Павлодарская область - 92,
Северо-Казахстанская область - 11,
Туркестанская область - 17.
Всего в стране выявлено 362030 заболевших.