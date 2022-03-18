08:00, 18 Март 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 17 марта 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 44 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 6,
город Алматы - 15,
Акмолинская область - 1,
Алматинская область - 1,
Атырауская область - 1,
Восточно-Казахстанская область - 3,
Жамбылская область - 1,
Западно-Казахстанская область - 4,
Карагандинская область - 4,
Костанайская область - 4,
Северо-Казахстанская область - 4.
Всего в стране выявлено 1304767 заболевших.