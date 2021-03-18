08:00, 18 Март 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 17 марта 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1186 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 307,
город Алматы - 318,
город Шымкент - 23,
Акмолинская область - 55,
Актюбинская область - 32,
Алматинская область - 86,
Атырауская область - 38,
Восточно-Казахстанская область - 18,
Жамбылская область - 11,
Западно-Казахстанская область - 64,
Карагандинская область - 100,
Костанайская область - 45,
Кызылординская область - 4,
Мангистауская область - 8,
Павлодарская область - 44,
Северо-Казахстанская область - 21,
Туркестанская область - 12.
Всего в стране выявлено 227953 заболевших.