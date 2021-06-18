08:00, 18 Июнь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 17 июня 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1174 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 372,
город Алматы - 105,
город Шымкент - 37,
Акмолинская область - 38,
Актюбинская область - 34,
Алматинская область - 37,
Атырауская область - 62,
Восточно-Казахстанская область - 90,
Жамбылская область - 18,
Западно-Казахстанская область - 71,
Карагандинская область - 152,
Костанайская область - 32,
Кызылординская область - 20,
Мангистауская область - 30,
Павлодарская область - 44,
Северо-Казахстанская область - 16,
Туркестанская область - 16.
Всего в стране выявлено 406383 заболевших.