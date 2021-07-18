Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 17 июля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 5493 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1419,

город Алматы - 884,

город Шымкент - 370,

Акмолинская область - 176,

Актюбинская область - 179,

Алматинская область - 162,

Атырауская область - 277,

Восточно-Казахстанская область - 81,

Жамбылская область - 57,

Западно-Казахстанская область - 266,

Карагандинская область - 735,

Костанайская область - 124,

Кызылординская область - 140,

Мангистауская область - 210,

Павлодарская область - 175,

Северо-Казахстанская область - 95,

Туркестанская область - 143.

Всего в стране выявлено 488905 заболевших.