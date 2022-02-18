08:00, 18 Февраль 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 17 февраля 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1351 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 99
город Алматы - 520
город Шымкент - 19
Акмолинская область - 57
Актюбинская область - 10
Алматинская область - 104
Атырауская область - 10
Восточно-Казахстанская область - 64
Жамбылская область - 15
Западно-Казахстанская область - 35
Карагандинская область - 98
Костанайская область - 105
Кызылординская область - 6
Павлодарская область - 96
Северо-Казахстанская область - 108
Туркестанская область - 5
Всего в стране выявлено 1296601 заболевших.