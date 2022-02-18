Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 17 февраля 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1351 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 99

город Алматы - 520

город Шымкент - 19

Акмолинская область - 57

Актюбинская область - 10

Алматинская область - 104

Атырауская область - 10

Восточно-Казахстанская область - 64

Жамбылская область - 15

Западно-Казахстанская область - 35

Карагандинская область - 98

Костанайская область - 105

Кызылординская область - 6

Павлодарская область - 96

Северо-Казахстанская область - 108

Туркестанская область - 5





Всего в стране выявлено 1296601 заболевших.