08:00, 18 Декабрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 17 декабря 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 494 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 88,
город Алматы - 29,
город Шымкент - 8,
Акмолинская область - 63,
Алматинская область - 8,
Атырауская область - 3,
Восточно-Казахстанская область - 19,
Жамбылская область - 4,
Западно-Казахстанская область - 6,
Карагандинская область - 93,
Костанайская область - 35,
Кызылординская область - 4,
Мангистауская область - 2,
Павлодарская область - 59,
Северо-Казахстанская область - 72,
Туркестанская область - 1.
Всего в стране выявлено 982475 заболевших.