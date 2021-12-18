Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 17 декабря 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 494 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 88,

город Алматы - 29,

город Шымкент - 8,

Акмолинская область - 63,

Алматинская область - 8,

Атырауская область - 3,

Восточно-Казахстанская область - 19,

Жамбылская область - 4,

Западно-Казахстанская область - 6,

Карагандинская область - 93,

Костанайская область - 35,

Кызылординская область - 4,

Мангистауская область - 2,

Павлодарская область - 59,

Северо-Казахстанская область - 72,

Туркестанская область - 1.

Всего в стране выявлено 982475 заболевших.