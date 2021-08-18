08:00, 18 Август 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 17 августа 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7034 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 735,
город Алматы - 1403,
город Шымкент - 410,
Акмолинская область - 284,
Актюбинская область - 375,
Алматинская область - 477,
Атырауская область - 550,
Восточно-Казахстанская область - 163,
Жамбылская область - 219,
Западно-Казахстанская область - 132,
Карагандинская область - 1049,
Костанайская область - 267,
Кызылординская область - 150,
Мангистауская область - 200,
Павлодарская область - 323,
Северо-Казахстанская область - 158,
Туркестанская область - 139.
Всего в стране выявлено 708379 заболевших.