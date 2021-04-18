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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 17 апреля 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2828 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 636,
город Алматы - 677,
город Шымкент - 126,
Акмолинская область - 102,
Актюбинская область - 200,
Алматинская область - 243,
Атырауская область - 127,
Восточно-Казахстанская область - 105,
Жамбылская область - 43,
Западно-Казахстанская область - 109,
Карагандинская область - 210,
Костанайская область - 29,
Кызылординская область - 58,
Мангистауская область - 33,
Павлодарская область - 37,
Северо-Казахстанская область - 45,
Туркестанская область - 48.
Всего в стране выявлен 287001 заболевший.