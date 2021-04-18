Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 17 апреля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2828 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 636,

город Алматы - 677,

город Шымкент - 126,

Акмолинская область - 102,

Актюбинская область - 200,

Алматинская область - 243,

Атырауская область - 127,

Восточно-Казахстанская область - 105,

Жамбылская область - 43,

Западно-Казахстанская область - 109,

Карагандинская область - 210,

Костанайская область - 29,

Кызылординская область - 58,

Мангистауская область - 33,

Павлодарская область - 37,

Северо-Казахстанская область - 45,

Туркестанская область - 48.

Всего в стране выявлен 287001 заболевший.