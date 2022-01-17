Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 16 января 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 11524 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 4639,

город Алматы - 1578,

город Шымкент - 343,

Акмолинская область - 400,

Актюбинская область - 285,

Алматинская область - 410,

Атырауская область - 596,

Восточно-Казахстанская область - 213,

Жамбылская область - 257,

Западно-Казахстанская область - 220,

Карагандинская область - 1356,

Костанайская область - 214,

Кызылординская область - 270,

Мангистауская область - 172,

Павлодарская область - 345,

Северо-Казахстанская область - 101,

Туркестанская область - 125.

Всего в стране выявлены 1061432 заболевших.