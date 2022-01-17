08:00, 17 Январь 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 16 января 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 11524 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 4639,
город Алматы - 1578,
город Шымкент - 343,
Акмолинская область - 400,
Актюбинская область - 285,
Алматинская область - 410,
Атырауская область - 596,
Восточно-Казахстанская область - 213,
Жамбылская область - 257,
Западно-Казахстанская область - 220,
Карагандинская область - 1356,
Костанайская область - 214,
Кызылординская область - 270,
Мангистауская область - 172,
Павлодарская область - 345,
Северо-Казахстанская область - 101,
Туркестанская область - 125.
Всего в стране выявлены 1061432 заболевших.