08:00, 17 Октябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 16 октября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1805 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
город Нур-Султан - 256,
город Алматы - 320,
город Шымкент - 56,
Акмолинская область - 125,
Актюбинская область - 33,
Алматинская область - 153,
Атырауская область - 38,
Восточно-Казахстанская область - 90,
Жамбылская область - 21,
Западно-Казахстанская область - 55,
Карагандинская область - 152,
Костанайская область - 111,
Кызылординская область - 35,
Мангистауская область - 8,
Павлодарская область - 172,
Северо-Казахстанская область - 148,
Туркестанская область - 32.
Всего в стране выявлены 916504 заболевших.