Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 16 ноября 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1058 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 126,

город Алматы - 119,

город Шымкент - 20,

Акмолинская область - 57,

Актюбинская область - 11,

Алматинская область - 60,

Атырауская область - 21,

Восточно-Казахстанская область - 78,

Жамбылская область - 13,

Западно-Казахстанская область - 23,

Карагандинская область - 135,

Костанайская область - 98,

Кызылординская область - 18,

Мангистауская область - 7,

Павлодарская область - 123,

Северо-Казахстанская область - 134,

Туркестанская область - 15.

Всего в стране выявлено 959526 заболевших.