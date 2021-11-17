08:00, 17 Ноябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 16 ноября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1058 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 126,
город Алматы - 119,
город Шымкент - 20,
Акмолинская область - 57,
Актюбинская область - 11,
Алматинская область - 60,
Атырауская область - 21,
Восточно-Казахстанская область - 78,
Жамбылская область - 13,
Западно-Казахстанская область - 23,
Карагандинская область - 135,
Костанайская область - 98,
Кызылординская область - 18,
Мангистауская область - 7,
Павлодарская область - 123,
Северо-Казахстанская область - 134,
Туркестанская область - 15.
Всего в стране выявлено 959526 заболевших.