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    08:00, 17 Май 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 16 мая 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2089 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 284

    город Алматы - 549

    город Шымкент - 86

    Акмолинская область - 153

    Актюбинская область - 50

    Алматинская область - 125

    Атырауская область - 77

    Восточно-Казахстанская область - 74

    Жамбылская область - 32

    Западно-Казахстанская область - 97

    Карагандинская область - 346

    Костанайская область - 32

    Кызылординская область - 16

    Мангистауская область - 39

    Павлодарская область - 87

    Северо-Казахстанская область - 12

    Туркестанская область - 30


    Всего в стране выявлено 360193 заболевших.


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