08:00, 17 Март 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 16 марта 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 78 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 8,
город Алматы - 33,
город Шымкент - 1,
Акмолинская область - 2,
Актюбинская область - 1,
Атырауская область - 1,
Восточно-Казахстанская область - 11,
Жамбылская область - 1,
Западно-Казахстанская область - 1,
Карагандинская область - 3,
Костанайская область - 5,
Мангистауская область - 1,
Павлодарская область - 1,
Северо-Казахстанская область - 9.
Всего в стране выявлено 1304723 заболевших.