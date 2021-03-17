08:00, 17 Март 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 16 марта 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1082 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 203,
город Алматы - 307,
город Шымкент - 28,
Акмолинская область - 60,
Актюбинская область - 25,
Алматинская область - 91,
Атырауская область - 49,
Восточно-Казахстанская область - 14,
Жамбылская область - 14,
Западно-Казахстанская область - 55,
Карагандинская область - 101,
Костанайская область - 46,
Кызылординская область - 3,
Мангистауская область - 11,
Павлодарская область - 45,
Северо-Казахстанская область - 27,
Туркестанская область - 3.
Всего в стране выявлено 226767 заболевших.