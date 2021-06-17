08:00, 17 Июнь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 16 июня 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1145 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 343,
город Алматы - 109,
город Шымкент - 31,
Акмолинская область - 37,
Актюбинская область - 25,
Алматинская область - 41,
Атырауская область - 62,
Восточно-Казахстанская область - 76,
Жамбылская область - 15,
Западно-Казахстанская область - 84,
Карагандинская область - 150,
Костанайская область - 33,
Кызылординская область - 26,
Мангистауская область - 39,
Павлодарская область - 41,
Северо-Казахстанская область - 21,
Туркестанская область - 12.
Всего в стране выявлено 405209 заболевших.