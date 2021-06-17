Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 16 июня 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1145 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 343,

город Алматы - 109,

город Шымкент - 31,

Акмолинская область - 37,

Актюбинская область - 25,

Алматинская область - 41,

Атырауская область - 62,

Восточно-Казахстанская область - 76,

Жамбылская область - 15,

Западно-Казахстанская область - 84,

Карагандинская область - 150,

Костанайская область - 33,

Кызылординская область - 26,

Мангистауская область - 39,

Павлодарская область - 41,

Северо-Казахстанская область - 21,

Туркестанская область - 12.

Всего в стране выявлено 405209 заболевших.