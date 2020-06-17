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вчера 23:15
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 16 июня 2020 г. в Казахстане
17 Июня 2020 08:00
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За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 350 заболевших коронавирусной инфекцией.
Прирост составил 2,3%.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 87 (3,0%)
Карагандинская область - 52 (3,3%)
Павлодарская область - 41 (10,7%)
город Алматы - 35 (1,1%)
Акмолинская область - 22 (10,7%)
Западно-Казахстанская область - 21 (2,1%)
Атырауская область - 17 (1,3%)
Восточно-Казахстанская область - 12 (4,5%)
Жамбылская область - 9 (1,8%)
город Шымкент - 9 (0,8%)
Актюбинская область - 8 (1,5%)
Костанайская область - 8 (3,4%)
Северо-Казахстанская область - 8 (6,8%)
Алматинская область - 7 (1,3%)
Кызылординская область - 7 (1,4%)
Мангистауская область - 4 (1,0%)
Туркестанская область - 3 (0,6%)
Всего в стране выявлено 15542 заболевших.
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