08:00, 17 Июль 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 16 июля 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 5658 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1547,
город Алматы - 891,
город Шымкент - 368,
Акмолинская область - 180,
Актюбинская область - 205,
Алматинская область - 178,
Атырауская область - 342,
Восточно-Казахстанская область - 82,
Жамбылская область - 81,
Западно-Казахстанская область - 289,
Карагандинская область - 704,
Костанайская область - 123,
Кызылординская область - 112,
Мангистауская область - 180,
Павлодарская область - 185,
Северо-Казахстанская область - 98,
Туркестанская область - 93.
Всего в стране выявлено 483412 заболевших.