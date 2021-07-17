Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 16 июля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 5658 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1547,

город Алматы - 891,

город Шымкент - 368,

Акмолинская область - 180,

Актюбинская область - 205,

Алматинская область - 178,

Атырауская область - 342,

Восточно-Казахстанская область - 82,

Жамбылская область - 81,

Западно-Казахстанская область - 289,

Карагандинская область - 704,

Костанайская область - 123,

Кызылординская область - 112,

Мангистауская область - 180,

Павлодарская область - 185,

Северо-Казахстанская область - 98,

Туркестанская область - 93.

Всего в стране выявлено 483412 заболевших.