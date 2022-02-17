Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 16 февраля 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1349 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 127

город Алматы - 429

город Шымкент - 8

Акмолинская область - 56

Актюбинская область - 36

Алматинская область - 78

Атырауская область - 11

Восточно-Казахстанская область - 67

Жамбылская область - 35

Западно-Казахстанская область - 31

Карагандинская область - 123

Костанайская область - 101

Кызылординская область - 3

Мангистауская область - 5

Павлодарская область - 120

Северо-Казахстанская область - 117

Туркестанская область - 2





Всего в стране выявлено 1295250 заболевших.