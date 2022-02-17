08:00, 17 Февраль 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 16 февраля 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1349 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 127
город Алматы - 429
город Шымкент - 8
Акмолинская область - 56
Актюбинская область - 36
Алматинская область - 78
Атырауская область - 11
Восточно-Казахстанская область - 67
Жамбылская область - 35
Западно-Казахстанская область - 31
Карагандинская область - 123
Костанайская область - 101
Кызылординская область - 3
Мангистауская область - 5
Павлодарская область - 120
Северо-Казахстанская область - 117
Туркестанская область - 2
Всего в стране выявлено 1295250 заболевших.