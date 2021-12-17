08:00, 17 Декабрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 16 декабря 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 546 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 97,
город Алматы - 32,
город Шымкент - 1,
Акмолинская область - 58,
Алматинская область - 8,
Атырауская область - 4,
Восточно-Казахстанская область - 20,
Жамбылская область - 5,
Западно-Казахстанская область - 12,
Карагандинская область - 112,
Костанайская область - 54,
Кызылординская область - 5,
Мангистауская область - 1,
Павлодарская область - 64,
Северо-Казахстанская область - 69,
Туркестанская область - 4.
Всего в стране выявлен 981981 заболевший.