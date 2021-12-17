Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 16 декабря 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 546 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 97,

город Алматы - 32,

город Шымкент - 1,

Акмолинская область - 58,

Алматинская область - 8,

Атырауская область - 4,

Восточно-Казахстанская область - 20,

Жамбылская область - 5,

Западно-Казахстанская область - 12,

Карагандинская область - 112,

Костанайская область - 54,

Кызылординская область - 5,

Мангистауская область - 1,

Павлодарская область - 64,

Северо-Казахстанская область - 69,

Туркестанская область - 4.

Всего в стране выявлен 981981 заболевший.