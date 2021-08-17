08:00, 17 Август 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 16 августа 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 6869 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 632,
город Алматы - 1517,
город Шымкент - 450,
Акмолинская область - 285,
Актюбинская область - 300,
Алматинская область - 383,
Атырауская область - 562,
Восточно-Казахстанская область - 256,
Жамбылская область - 171,
Западно-Казахстанская область - 65,
Карагандинская область - 1101,
Костанайская область - 273,
Кызылординская область - 148,
Мангистауская область - 152,
Павлодарская область - 330,
Северо-Казахстанская область - 161,
Туркестанская область - 83.
Всего в стране выявлено 701345 заболевших.