Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 16 апреля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2822 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 653,

город Алматы - 680,

город Шымкент - 121,

Акмолинская область - 89,

Актюбинская область - 161,

Алматинская область - 248,

Атырауская область - 119,

Восточно-Казахстанская область - 98,

Жамбылская область - 41,

Западно-Казахстанская область - 114,

Карагандинская область - 205,

Костанайская область - 29,

Кызылординская область - 75,

Мангистауская область - 76,

Павлодарская область - 35,

Северо-Казахстанская область - 43,

Туркестанская область - 35.

Всего в стране выявлены 284173 заболевших.