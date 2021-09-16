08:00, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 15 сентября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 3343 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
город Нур-Султан - 339,
город Алматы - 704,
город Шымкент - 122,
Акмолинская область - 178,
Актюбинская область - 240,
Алматинская область - 278,
Атырауская область - 96,
Восточно-Казахстанская область - 136,
Жамбылская область - 69,
Западно-Казахстанская область - 122,
Карагандинская область - 463,
Костанайская область - 142,
Кызылординская область - 77,
Мангистауская область - 57,
Павлодарская область - 195,
Северо-Казахстанская область - 80,
Туркестанская область - 45.
Всего в стране выявлен 851661 заболевший.