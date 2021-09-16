Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 15 сентября 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 3343 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

город Нур-Султан - 339,

город Алматы - 704,

город Шымкент - 122,

Акмолинская область - 178,

Актюбинская область - 240,

Алматинская область - 278,

Атырауская область - 96,

Восточно-Казахстанская область - 136,

Жамбылская область - 69,

Западно-Казахстанская область - 122,

Карагандинская область - 463,

Костанайская область - 142,

Кызылординская область - 77,

Мангистауская область - 57,

Павлодарская область - 195,

Северо-Казахстанская область - 80,

Туркестанская область - 45.

Всего в стране выявлен 851661 заболевший.