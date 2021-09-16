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    08:00, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 15 сентября 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 3343 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    город Нур-Султан - 339,

    город Алматы - 704,

    город Шымкент - 122,

    Акмолинская область - 178,

    Актюбинская область - 240,

    Алматинская область - 278,

    Атырауская область - 96,

    Восточно-Казахстанская область - 136,

    Жамбылская область - 69,

    Западно-Казахстанская область - 122,

    Карагандинская область - 463,

    Костанайская область - 142,

    Кызылординская область - 77,

    Мангистауская область - 57,

    Павлодарская область - 195,

    Северо-Казахстанская область - 80,

    Туркестанская область - 45.

    Всего в стране выявлен 851661 заболевший.

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    Официальные источники (служебная)
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