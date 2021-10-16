Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 15 октября 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1900 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

город Нур-Султан - 236,

город Алматы - 351,

город Шымкент - 59,

Акмолинская область - 121,

Актюбинская область - 50,

Алматинская область - 167,

Атырауская область - 42,

Восточно-Казахстанская область - 119,

Жамбылская область - 23,

Западно-Казахстанская область - 52,

Карагандинская область - 161,

Костанайская область - 107,

Кызылординская область - 31,

Мангистауская область - 11,

Павлодарская область - 177,

Северо-Казахстанская область - 162,

Туркестанская область - 31.

Всего в стране выявлено 914699 заболевших.



