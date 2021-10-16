08:00, 16 Октябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 15 октября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1900 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
город Нур-Султан - 236,
город Алматы - 351,
город Шымкент - 59,
Акмолинская область - 121,
Актюбинская область - 50,
Алматинская область - 167,
Атырауская область - 42,
Восточно-Казахстанская область - 119,
Жамбылская область - 23,
Западно-Казахстанская область - 52,
Карагандинская область - 161,
Костанайская область - 107,
Кызылординская область - 31,
Мангистауская область - 11,
Павлодарская область - 177,
Северо-Казахстанская область - 162,
Туркестанская область - 31.
Всего в стране выявлено 914699 заболевших.