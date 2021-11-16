Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 15 ноября 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 931 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 110,

город Алматы - 114,

город Шымкент - 18,

Акмолинская область - 67,

Актюбинская область - 14,

Алматинская область - 72,

Атырауская область - 19,

Восточно-Казахстанская область - 42,

Жамбылская область - 9,

Западно-Казахстанская область - 7,

Карагандинская область - 105,

Костанайская область - 79,

Кызылординская область - 7,

Мангистауская область - 3,

Павлодарская область - 120,

Северо-Казахстанская область - 129,

Туркестанская область - 16.

Всего в стране выявлено 958468 заболевших.