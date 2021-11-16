08:00, 16 Ноябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 15 ноября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 931 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 110,
город Алматы - 114,
город Шымкент - 18,
Акмолинская область - 67,
Актюбинская область - 14,
Алматинская область - 72,
Атырауская область - 19,
Восточно-Казахстанская область - 42,
Жамбылская область - 9,
Западно-Казахстанская область - 7,
Карагандинская область - 105,
Костанайская область - 79,
Кызылординская область - 7,
Мангистауская область - 3,
Павлодарская область - 120,
Северо-Казахстанская область - 129,
Туркестанская область - 16.
Всего в стране выявлено 958468 заболевших.