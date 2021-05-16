08:00, 16 Май 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 15 мая 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2459 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 400
город Алматы - 591
город Шымкент - 101
Акмолинская область - 149
Актюбинская область - 89
Алматинская область - 209
Атырауская область - 75
Восточно-Казахстанская область - 93
Жамбылская область - 33
Западно-Казахстанская область - 114
Карагандинская область - 359
Костанайская область - 30
Кызылординская область - 34
Мангистауская область - 65
Павлодарская область - 72
Северо-Казахстанская область - 14
Туркестанская область - 31
Всего в стране выявлено 358104 заболевших.