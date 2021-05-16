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    08:00, 16 Май 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 15 мая 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2459 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 400

    город Алматы - 591

    город Шымкент - 101

    Акмолинская область - 149

    Актюбинская область - 89

    Алматинская область - 209

    Атырауская область - 75

    Восточно-Казахстанская область - 93

    Жамбылская область - 33

    Западно-Казахстанская область - 114

    Карагандинская область - 359

    Костанайская область - 30

    Кызылординская область - 34

    Мангистауская область - 65

    Павлодарская область - 72

    Северо-Казахстанская область - 14

    Туркестанская область - 31


    Всего в стране выявлено 358104 заболевших.

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