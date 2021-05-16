Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 15 мая 2021 г. в Казахстане









За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2459 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 400

город Алматы - 591

город Шымкент - 101

Акмолинская область - 149

Актюбинская область - 89

Алматинская область - 209

Атырауская область - 75

Восточно-Казахстанская область - 93

Жамбылская область - 33

Западно-Казахстанская область - 114

Карагандинская область - 359

Костанайская область - 30

Кызылординская область - 34

Мангистауская область - 65

Павлодарская область - 72

Северо-Казахстанская область - 14

Туркестанская область - 31





Всего в стране выявлено 358104 заболевших.