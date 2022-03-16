Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 15 марта 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 85 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 10,

город Алматы - 32,

город Шымкент - 3,

Акмолинская область - 1,

Актюбинская область - 1,

Атырауская область - 4,

Восточно-Казахстанская область - 6,

Западно-Казахстанская область - 1,

Карагандинская область - 12,

Костанайская область - 4,

Павлодарская область - 3,

Северо-Казахстанская область - 8.





Всего в стране выявлено 1304645 заболевших.