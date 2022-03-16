РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:00, 16 Март 2022 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 15 марта 2022 г. в Казахстане

    None
    None

    За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 85 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 10,

    город Алматы - 32,

    город Шымкент - 3,

    Акмолинская область - 1,

    Актюбинская область - 1,

    Атырауская область - 4,

    Восточно-Казахстанская область - 6,

    Западно-Казахстанская область - 1,

    Карагандинская область - 12,

    Костанайская область - 4,

    Павлодарская область - 3,

    Северо-Казахстанская область - 8.


    Всего в стране выявлено 1304645 заболевших.

    Теги:
    Официальные источники (служебная)
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:47
    Землетрясение в 2-3 балла ощутили в Алматы
    Сегодня, 10:26
    Женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 10:21
    2 616 515 человек старше 60 лет проживают в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!