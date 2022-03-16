08:00, 16 Март 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 15 марта 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 85 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 10,
город Алматы - 32,
город Шымкент - 3,
Акмолинская область - 1,
Актюбинская область - 1,
Атырауская область - 4,
Восточно-Казахстанская область - 6,
Западно-Казахстанская область - 1,
Карагандинская область - 12,
Костанайская область - 4,
Павлодарская область - 3,
Северо-Казахстанская область - 8.
Всего в стране выявлено 1304645 заболевших.