Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 15 июня 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1068 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 294,

город Алматы - 112,

город Шымкент - 50,

Акмолинская область - 32,

Актюбинская область - 22,

Алматинская область - 31,

Атырауская область - 52,

Восточно-Казахстанская область - 76,

Жамбылская область - 14,

Западно-Казахстанская область - 89,

Карагандинская область - 160,

Костанайская область - 32,

Кызылординская область - 7,

Мангистауская область - 21,

Павлодарская область - 43,

Северо-Казахстанская область - 14,

Туркестанская область - 19.

Всего в стране выявлены 404064 заболевших.