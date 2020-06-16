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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 15 июня 2020 г. в Казахстане
16 Июня 2020 08:00
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За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 383 заболевших коронавирусной инфекцией.
Прирост составил 2,6%.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 104 (3,8%)
Карагандинская область - 50 (3,3%)
город Алматы - 34 (1,1%)
Павлодарская область - 34 (9,7%)
город Шымкент - 25 (2,2)
Западно-Казахстанская область - 24 (2,5%)
Мангистауская область - 18 (4,7%)
Атырауская область - 14 (1,1%)
Костанайская область - 13 (5,9%)
Алматинская область - 12 (2,3%)
Акмолинская область - 10 (5,1%)
Туркестанская область - 10 (2,2%)
Актюбинская область - 10 (1,9%)
Жамбылская область - 9 (1,8%)
Кызылординская область - 7 (1,4%)
Северо-Казахстанская область - 6 (5,4%)
Восточно-Казахстанская область - 3 (1,1%)
Всего в стране выявлено 15192 заболевших.
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