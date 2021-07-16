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    08:00, 16 Июль 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 15 июля 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 5648 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 1549,

    город Алматы - 885,

    город Шымкент - 421,

    Акмолинская область - 175,

    Актюбинская область - 215,

    Алматинская область - 188,

    Атырауская область - 329,

    Восточно-Казахстанская область - 63,

    Жамбылская область - 77,

    Западно-Казахстанская область - 259,

    Карагандинская область - 746,

    Костанайская область - 116,

    Кызылординская область - 110,

    Мангистауская область - 208,

    Павлодарская область - 178,

    Северо-Казахстанская область - 95,

    Туркестанская область - 34.

    Всего в стране выявлены 477754 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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