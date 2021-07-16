Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 15 июля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 5648 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1549,

город Алматы - 885,

город Шымкент - 421,

Акмолинская область - 175,

Актюбинская область - 215,

Алматинская область - 188,

Атырауская область - 329,

Восточно-Казахстанская область - 63,

Жамбылская область - 77,

Западно-Казахстанская область - 259,

Карагандинская область - 746,

Костанайская область - 116,

Кызылординская область - 110,

Мангистауская область - 208,

Павлодарская область - 178,

Северо-Казахстанская область - 95,

Туркестанская область - 34.

Всего в стране выявлены 477754 заболевших.