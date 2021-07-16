08:00, 16 Июль 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 15 июля 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 5648 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1549,
город Алматы - 885,
город Шымкент - 421,
Акмолинская область - 175,
Актюбинская область - 215,
Алматинская область - 188,
Атырауская область - 329,
Восточно-Казахстанская область - 63,
Жамбылская область - 77,
Западно-Казахстанская область - 259,
Карагандинская область - 746,
Костанайская область - 116,
Кызылординская область - 110,
Мангистауская область - 208,
Павлодарская область - 178,
Северо-Казахстанская область - 95,
Туркестанская область - 34.
Всего в стране выявлены 477754 заболевших.