08:00, 16 Февраль 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 15 февраля 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1508 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 112
город Алматы - 580
город Шымкент - 15
Акмолинская область - 54
Актюбинская область - 17
Алматинская область - 84
Атырауская область - 24
Восточно-Казахстанская область - 75
Жамбылская область - 15
Западно-Казахстанская область - 71
Карагандинская область - 124
Костанайская область - 87
Кызылординская область - 5
Мангистауская область - 5
Павлодарская область - 129
Северо-Казахстанская область - 109
Туркестанская область - 2
Всего в стране выявлено 1293901заболевших.