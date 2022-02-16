Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 15 февраля 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1508 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 112

город Алматы - 580

город Шымкент - 15

Акмолинская область - 54

Актюбинская область - 17

Алматинская область - 84

Атырауская область - 24

Восточно-Казахстанская область - 75

Жамбылская область - 15

Западно-Казахстанская область - 71

Карагандинская область - 124

Костанайская область - 87

Кызылординская область - 5

Мангистауская область - 5

Павлодарская область - 129

Северо-Казахстанская область - 109

Туркестанская область - 2





Всего в стране выявлено 1293901заболевших.