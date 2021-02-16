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    08:00, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 15 февраля 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 686 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    В разрезе регионов: город Нур-Султан - 53, город Алматы - 107, город Шымкент - 7, Акмолинская область - 72, Актюбинская область - 4, Алматинская область - 49, Атырауская область - 25, Восточно-Казахстанская область - 85, Жамбылская область - 8, Западно-Казахстанская область - 47, Карагандинская область - 30, Костанайская область - 71, Кызылординская область - 4, Мангистауская область - 3, Павлодарская область - 80, Северо-Казахстанская область - 37, Туркестанская область - 4.


    Всего в стране выявлено 203259 заболевших.

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