Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 15 декабря 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 575 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 75,

город Алматы - 39,

город Шымкент - 4,

Акмолинская область - 61,

Актюбинская область - 4,

Алматинская область - 19,

Атырауская область - 11,

Восточно-Казахстанская область - 23,

Жамбылская область - 3,

Западно-Казахстанская область - 10,

Карагандинская область - 105,

Костанайская область - 57,

Кызылординская область - 7,

Мангистауская область - 5,

Павлодарская область - 67,

Северо-Казахстанская область - 80,

Туркестанская область - 5.

Всего в стране выявлено 981435 заболевших.