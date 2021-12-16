08:00, 16 Декабрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 15 декабря 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 575 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 75,
город Алматы - 39,
город Шымкент - 4,
Акмолинская область - 61,
Актюбинская область - 4,
Алматинская область - 19,
Атырауская область - 11,
Восточно-Казахстанская область - 23,
Жамбылская область - 3,
Западно-Казахстанская область - 10,
Карагандинская область - 105,
Костанайская область - 57,
Кызылординская область - 7,
Мангистауская область - 5,
Павлодарская область - 67,
Северо-Казахстанская область - 80,
Туркестанская область - 5.
Всего в стране выявлено 981435 заболевших.