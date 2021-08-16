08:00, 16 Август 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 15 августа 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7217 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 943,
город Алматы - 1503,
город Шымкент - 560,
Акмолинская область - 283,
Актюбинская область - 336,
Алматинская область - 370,
Атырауская область - 526,
Восточно-Казахстанская область - 266,
Жамбылская область - 177,
Западно-Казахстанская область - 75,
Карагандинская область - 1003,
Костанайская область - 289,
Кызылординская область - 166,
Мангистауская область - 143,
Павлодарская область - 311,
Северо-Казахстанская область - 163,
Туркестанская область - 103.
Всего в стране выявлено 694476 заболевших.