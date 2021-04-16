Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 15 апреля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2656 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 601,

город Алматы - 673,

город Шымкент - 119,

Акмолинская область - 90,

Актюбинская область - 120,

Алматинская область - 232,

Атырауская область - 117,

Восточно-Казахстанская область - 106,

Жамбылская область - 40,

Западно-Казахстанская область - 112,

Карагандинская область - 201,

Костанайская область - 28,

Кызылординская область - 75,

Мангистауская область - 35,

Павлодарская область - 43,

Северо-Казахстанская область - 42,

Туркестанская область - 22.

Всего в стране выявлен 281351 заболевший.