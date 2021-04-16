08:00, 16 Апрель 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 15 апреля 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2656 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 601,
город Алматы - 673,
город Шымкент - 119,
Акмолинская область - 90,
Актюбинская область - 120,
Алматинская область - 232,
Атырауская область - 117,
Восточно-Казахстанская область - 106,
Жамбылская область - 40,
Западно-Казахстанская область - 112,
Карагандинская область - 201,
Костанайская область - 28,
Кызылординская область - 75,
Мангистауская область - 35,
Павлодарская область - 43,
Северо-Казахстанская область - 42,
Туркестанская область - 22.
Всего в стране выявлен 281351 заболевший.