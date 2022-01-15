08:00, 15 Январь 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 14 января 2022 г. в Казахстане
а прошедшие сутки в Казахстане выявлен 12381 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 5788,
город Алматы - 1549,
город Шымкент - 380,
Акмолинская область - 330,
Актюбинская область - 300,
Алматинская область - 405,
Атырауская область - 521,
Восточно-Казахстанская область - 105,
Жамбылская область - 192,
Западно-Казахстанская область - 246,
Карагандинская область - 1521,
Костанайская область - 104,
Кызылординская область - 320,
Мангистауская область - 234,
Павлодарская область - 223,
Северо-Казахстанская область - 22,
Туркестанская область - 141.
Всего в стране выявлено 1036385 заболевших.