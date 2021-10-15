08:00, 15 Октябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 14 октября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1967 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
город Нур-Султан - 248,
город Алматы - 333,
город Шымкент - 71,
Акмолинская область - 123,
Актюбинская область - 99,
Алматинская область - 189,
Атырауская область - 46,
Восточно-Казахстанская область - 116,
Жамбылская область - 30,
Западно-Казахстанская область - 57,
Карагандинская область - 155,
Костанайская область - 96,
Кызылординская область - 29,
Мангистауская область - 7,
Павлодарская область - 168,
Северо-Казахстанская область - 157,
Туркестанская область - 43.
Всего в стране выявлено 912799 заболевших.