08:00, 15 Ноябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 14 ноября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1038 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 112,
город Алматы - 143,
город Шымкент - 4,
Акмолинская область - 79,
Актюбинская область - 15,
Алматинская область - 52,
Атырауская область - 16,
Восточно-Казахстанская область - 55,
Жамбылская область - 9,
Западно-Казахстанская область - 17,
Карагандинская область - 112,
Костанайская область - 113,
Кызылординская область - 18,
Мангистауская область - 13,
Павлодарская область - 125,
Северо-Казахстанская область - 141,
Туркестанская область - 14.
Всего в стране выявлено 957537 заболевших.