Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 14 ноября 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1038 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 112,

город Алматы - 143,

город Шымкент - 4,

Акмолинская область - 79,

Актюбинская область - 15,

Алматинская область - 52,

Атырауская область - 16,

Восточно-Казахстанская область - 55,

Жамбылская область - 9,

Западно-Казахстанская область - 17,

Карагандинская область - 112,

Костанайская область - 113,

Кызылординская область - 18,

Мангистауская область - 13,

Павлодарская область - 125,

Северо-Казахстанская область - 141,

Туркестанская область - 14.

Всего в стране выявлено 957537 заболевших.



