Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 14 марта 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 54 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 3,

город Алматы - 24,

город Шымкент - 4,

Акмолинская область - 3,

Актюбинская область - 3,

Алматинская область - 2,

Атырауская область - 1,

Восточно-Казахстанская область - 1,

Западно-Казахстанская область - 3,

Карагандинская область - 3,

Костанайская область - 1,

Кызылординская область - 1,

Северо-Казахстанская область - 5.





Всего в стране выявлено 1304560 заболевших.