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    08:00, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 14 июня 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 757 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 181,

    город Алматы - 65,

    город Шымкент - 4,

    Акмолинская область - 36,

    Актюбинская область - 6,

    Алматинская область - 30,

    Атырауская область - 27,

    Восточно-Казахстанская область - 67,

    Жамбылская область - 22,

    Западно-Казахстанская область - 33,

    Карагандинская область - 161,

    Костанайская область - 33,

    Кызылординская область - 15,

    Мангистауская область - 7,

    Павлодарская область - 47,

    Северо-Казахстанская область - 5,

    Туркестанская область - 18.

    Всего в стране выявлено 402996 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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